Tragica sbandata con l'auto contro un muro, muore un 25enne, all'ospedale l'amico 20enne

Ultimo aggiornamento: 10:48

FANO - Tragico schianto nella notte a Fano morto un giovane . È successo poco prima delle tre lungo la Flaminia all'altezza del centro abitato di Cuccurano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizie stradale un'auto con a bordo due ragazzi uno di 20 e l'altro di 25 anni si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione. Un urto violento. Nello schianto è deceduto sul colpo il ragazzo che si trovava alla guida, di 25 anni. L' amico 20enne che viaggiava al suo fianco è riuscito a liberarsi e a uscire da solo dall"abitacolo per chiedere aiuto. Il giovane rimasto ferito è ora ricoverato all' ospedale di Pesaro. Sul posto per le operazioni di soccorso i vigili del fuoco e il 118.