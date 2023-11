Fa inversione di marcia e centra uno scooter a Fosso Sejore: due 17enni gravi a Torrette

FANO Due minorenni sono stati ricoverati nell’ospedale di Torrette di Ancona, dopo essere stati coinvolti in incidente che si è verificato stasera (25 novembre) intorno alle 19.45 sulla Statale Adriatica nord, all’altezza di Fosso Sejore. Entrambi hanno 17 anni; uno è di Pesaro, l’altro di Colli al Metauro.

Viaggiavano in sella ad uno scooterone, un motociclo Honda 125, quando sono stati urtati da un’auto Toyota condotta da una donna di 66 anni di Pesaro. La vettura procedeva in direzione di Fano, giunta a metà strada ha accostato sulla destra per poi invertire la marcia, ma quando ha invaso la corsia opposta si è scontrata con le due ruote.

I due ragazzi sono finiti a terra. All’arrivo delle autoambulanze del 118, solo uno dei due era ancora vigile riuscendo a notificare il suo nome. Mentre il ferito più grave veniva subito dirottato in ambulanza verso l’ospedale di Ancona, l’altro veniva condotto all’ospedale di Pesaro, ma qui i medici, dopo un primo esame ne hanno disposto ugualmente il trasferimento all’ospedale di Torrette. Per consentire i soccorsi, i vigili urbani di Fano hanno chiuso momentaneamente la statale nei due sensi, con deviazione del traffico verso l’entroterra.