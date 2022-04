Urta quattro auto, danneggia anche un balcone e prova ad andarsene, ma brucia la frizione del camioncino

FANO - Un furgone si è allontanato dopo avere danneggiato quattro automobili e il balcone di una casa, ieri in via Rinalducci. È stato raggiunto dalla polizia locale alla rotatoria di porta Maggiore, dove l’autocarro si era fermato per avere fuso la frizione.

«Non mi sono accorto di niente», avrebbe detto il conducente, un fiorentino di 43 anni, cercando di giustificarsi con gli agenti della pattuglia, che gli chiedevano perché non si fosse fermato in via Rinalducci, una stretta strada del centro storico a Fano. L’autotrasportatore rischia di conseguenza che gli siano tolti dei punti dalla patente e dovrà pagare una sanzione amministrativa di oltre 300 euro (poco più di 211 entro 5 giorni), più altri 83 euro (58 se salderà in anticipo) per avere attraversato la zona a traffico limitato senza esserne autorizzato. Rocambolesco incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13.40. Sono stati dei residenti a chiedere l’intervento della polizia locale, segnalando al centralino quel furgone che si stava allontanando da via Rinalducci, dopo avere provocato danni a quattro automobili in sosta (una Fiat Punto, una Mazda 2, una Lancia Y, un’Audi A2) e perfino al balcone di una casa. La ricerca non ha richiesto molto tempo, il furgone era fermo a porta Maggiore con la frizione fusa.