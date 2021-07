Il camion perde liquido antigelo: tre motociclisti a terra ed un'auto finisce fuori strada

FANO - Un’automobile fuori strada. Tre i motociclisti a terra, uno dei quali è stato trasportato al pronto soccorso. E tutto in una manciata di secondi, ieri mattina intorno alle 11 tra via Mattei e strada comunale Campo d’aviazione. Quel tratto, lungo qualche centinaio di metri, è stato chiuso al traffico per circa otto ore nella direzione verso il mare. Metà della carreggiata era diventata impercorribile, scivolosa come una lastra di ghiaccio in pieno inverno, a causa della sostanza gelatinosa persa da un camion per la manutenzione autostradale.

Cloruro di calcio: la reazione

Nella giornata più torrida di questa siccitosa estate, i conducenti hanno perso il controllo dei rispettivi mezzi, quando gli pneumatici hanno cominciato a slittare su uno patina viscida. Era cloruro di calcio a scaglie, un antigelo che si spande sulle corsie autostradali in caso di temperature in picchiata e di rischio ghiaccio: una volta a contatto con l’asfalto caldo, la sostanza si è sciolta in un amen lasciando una presenza oleosa sul manto stradale. Il personale dell’A14 ha subito gettato polvere assorbente sulla lunga scia scivolosa, l’intervento non è però bastato a ripristinare la normalità. È stata infatti chiamata una ditta maceratese specializzata nella pulizia delle sedi stradali e nello smaltimento dei relativi rifiuti, che in questo caso, per le loro caratteristiche, non potevano essere portati alla discarica a Monteschiantello.

Operazioni concluse alle 19

L’opera di pulizia si è conclusa ieri intorno alle 19, quando il tratto di bretella tra via Mattei e strada comunale Campo d’aviazione è stato riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia. Una giornata pesante per il traffico locale, perché l’incidente ha riguardato un asse viario nevralgico per la nostra città. I mezzi diretti verso via Papiria hanno avuto strada libera, pur percorrendola osservando le dovute cautele, mentre i flussi di veicoli in direzione contraria sono stati deviati su percorsi alternativi verso il mare e la zona sud di Fano. Alla polizia locale il compito di effettuare i rilievi di legge e di governare la viabilità, coadiuvata dai carabinieri che hanno tenuto sotto controllo la chiusura all’altezza della rotatoria in via Papiria. Secondo la prima ricostruzione dell’episodio un autocarro della Società Autostrade, che trasportava il cloruro di calcio a scaglie, ha iniziato a perdere parte del carico a partire dalla rotatoria tra via Papiria e Statale 73 bis e ha continuato a farlo fino a via dei Platani, mentre si dirigeva verso il mare. L’antigelo cadeva dalla parte posteriore sinistra del veicolo e la polizia locale sostiene che il conducente non potesse avvedersene. Sulla sostanza sciolta dal calore sono scivolati un ciclomotore, una motocicletta e uno scooterone: il conducente ha riportato ferite e abrasioni ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Le sue condizioni sono state valutate di non particolare gravità. Fuori strada una vettura.

L’altro sinistro a Bellocchi

Quasi in contemporanea uno scontro fra due automobili rilevato dalla polizia locale a Bellocchi, all’incrocio fra le vie I Strada e XVII Strada. Danni alle vetture e illesi i conducenti, entrambi fanesi rispettivamente di 48 e 63 anni.

