Tamponamento sull'A14: donna grave, arriva l'eliambulanza. Code in entrambe le direzioni

FANO - Un incidente si è verificato poco dopo le 13.30 sull'autostrada A14 in direzione sud tra i caselli di Fano e di Marotta-Mondolfo. Sul posto la polizia autostradale, i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118. Ad avere la peggio sarebbe stata una donna, che con la sua uto avrebbe tamponato un camion, portata in eliambulanza, atterrata nel parcheggio di un camping vicino, all'ospedale di Torrette di Ancona. Società autostrade segnala code in entrambe le direzioni, anche in qualla opposta dall'incicente, causata dagli automobilisti che decellerano per curiosità.

Ultimo aggiornamento: 15:14

