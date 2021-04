Scoppia un incendio alla Profilglass: nube di fumo nero e vigili del fuoco in arrivo anche da Ancona

FANO - Un furioso incendio si è sviluppato, per cause ancora ignote, allo stabilimento Profilglass nella zona industriale di Bellocchi a Fano. Una densa nube di fumo nero e visibile anche a chilometri di distanza. Per domare le fiamme è stato chiesto anche l'appoggio dei cigili del fuoco di Ancona. Sul posto anche il personale del commissariato di polizia e della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 15:38

