Incendio nella notte in una palazzina: ragazzo intossicato, due appartamenti inagibili

FANO - Scoppia l'incendio in casa: un ragazzo leggermente intossicato e due appartamenti dichiarati inagibili per i danni causati dalle fiamme.

E' accaduto ieri sera in una palazzina di due piani a Fano, in zona Gimarra. Al momento dell'allarme l'appartamento al piano superiore era vuoto: portato in ospedale per accertamenti il ragazzo che abita al piano inferiore, rimasto leggermente intossicato dalle esalazioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che si sono avvalsi di tre automezzi. Entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

