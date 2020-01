Casottino e bidoni dati alle fiamme, presi i baby piromani: sono tutti minorenni

FANO - Individuati i sei autori dei roghi che si sono verificati a Fano lo scorso 30 dicembre: si tratta di sei ragazzi minorenni. A darne notizia l'assessore alla Polizia Municipale Sara Cuchiarini: "In merito al gesto vandalico accaduto il pomeriggio del 30 dicembre nel quartiere di Sant'Orso durante il quale sono stati dati alle fiamme i bidonicni della spazzaturae un casottino degli attrezzi, già precedentemente distrutto, sono immediatamente partite le indagini della Polizia Locale di Fano; la sera stessa con un sopralluogo per prendere atto dell'entità dei danni e delle possibili dinamiche, il giorno successivo invece per raccogliere testimonianze sull'accaduto direttamente sul luogo.

Questo tempestivo e meticoloso lavoro ha permesso di identificare 6 ragazzi minorenni che, sentiti alla presenza dei genitori, con le loro ammissioni hanno permesso di ricostruire l'accaduto. I danni sono di lieve entità ma questa, seppure considerata dai ragazzi una "bravata" è pur sempre un gesto grave, lesivo dei beni comuni e del quieto vivere di un quartiere. Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia Locale per individuare tutti gli autori e quantificare esattamente i danni provocati, al fine di valutare e definire i provvedimenti da adottare in merito. Sarebbe bello in questa occasione pensare anche ad un piccolo progetto per ricostruire il casottino degli attrezzi distrutto, un nuovo casottino nel quale i ragazzi possano lasciare il proprio segno creativo da restituire al quartiere".



