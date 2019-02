L'incendio parte dalla canna fumaria: l'appartamento è dichiarato inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco sono stati limitati i danni scaturiti dall’incendio all’interno di un camino di un appartamento situato in una palazzina in Corso Matteotti a Fano all’altezza del Pino bar e dietro all’edicola di Porta Giulia. L’episodio è accaduto ieri mattina. Le fiamme hanno risalito la canna fumaria ed hanno raggiunto il tetto dell’edificio. Per fortuna i vigili del fuoco hanno limitato i danni al sottotetto della palazzina dove sono state annerite le travi in legno e il resto del soffitto. E’ stato dichiarato inagibile, a causa del fumo, il primo piano della palazzina. La famiglia residente però si è sistemata al piano terra rimesto intatto.