Incendio distrugge un'auto. Il proprietario: «Usata la diavolina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un boato nella notte ha scosso tutto il vicinato. E’ seguita una fiammata, poi i bagliori sono aumentati fino ad avviluppare tutta l’autovettura. E’ andata così distrutta alle 4.20 di ieri una Dacia Sandero, vecchia di una decina d’anni, ma ancora perfettamente efficiente, parcheggiata in via Guido Gozzano, non molto lontano dal residence Flaminio. Lo scoppio ha svegliato la proprietaria che, affacciatasi alla finestra per constatare cosa fosse accaduto, ha visto le fiamme scaturire dalle ruote anteriori dell’auto.Subito è stato dato l’allarme ai Vigili del Fuoco di Fano che in breve tempo sono giunti nel luogo con una autobotte, iniziando l’opera di spegnimento, ma l’incendio era già divampato a tal punto che non è stato possibile salvare il mezzo che è andato completamento distrutto. Sull’episodio indaga il Commissariato di Fano che attende la relazione dei Vigili del Fuoco per esprimersi in merito. Sul posto comunque non è stata trovata traccia di benzina né di un contenitore che avrebbe potuto contenere il liquido infiammante. La proprietaria, insieme al marito, non esclude però l’atto doloso «a causa di dissidi con altre persone inerenti alla sfera privata». Il suo sospetto è che si sia usata «della diavolina per innescare l’incendio», partito dalla parte anteriore dell’auto. Questa ipotesi, però, è tutta da dimostrare.