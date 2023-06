FANO Ringraziare il poliziotto che ti ha trovato con l’hashish e solo perché si tratta di una modica quantità, non ti denuncerà alle autorità è senza dubbio una situazione inedita, che si è verificata nel corso di alcuni controlli effettuati dagli agenti del Commissariato tra gli studenti che utilizzano gli autobus. Ha preferito invece fare il furbo chi ha abbandonato un vasetto contenente hashish già suddiviso in dosi, sotto il sedile dell’autobus per il trasporto degli studenti: chi lo aveva, se n’è disfatto quando ha visto che sul mezzo stava salendo un poliziotto con un cane antidroga.

E sotto il sedile l’involucro è stato ritrovato dagli agenti che stavano effettuando il controllo congiunto, personale del commissariato insieme con la polizia locale, per contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti fra i giovanissimi. Impossibile, però, risalire al proprietario e di conseguenza le forze dell’ordine hanno proceduto ricorrendo al sequestro contro ignoti. È stato invece segnalato alla Prefettura, come consumatore, lo studente italiano, da poco 18enne, che è stato trovato in possesso di hashish. Anche in questo caso la droga è stata posta sotto sequestro. Però mentre l’agente di polizia spiegava al ragazzo cosa lo aspettava per la violazione commessa, lui lo ha ringraziato e quasi sollevato gli ha detto: «Magari questa è la volta buona che smetto».

Il sequestro



Si è conclusa con il sequestro di circa 5 grammi di hashish un’operazione che si è sviluppata nell’arco di due pomeriggi, dal precedente fine settimana a martedì scorso, e che si è protratta dall’orario di uscita dalla scuola fino alle ore subito successive. Il personale del commissariato e della polizia locale, coordinato rispettivamente dai dirigenti Stefano Seretti e Anna Rita Montagna, ha effettuato controlli anti-droga nell’area del Pincio e a bordo di alcuni autobus in attesa di partire. Le forze dell’ordine sono salite anche su altri mezzi adibiti al trasporto degli studenti, fermati però nel parcheggio a Ponte Metauro, lungo la statale Adriatica. In questi casi gli autobus sono stati setacciati con l’ausilio dell’unità cinofila, in servizio alla Questura di Ancona.