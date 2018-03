Giovane coppia intossicata dalla caldaia a metano finisce in camera iperbarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Tragedia sfiorata a Fano, dove, a causa di un malfunzionamento di una caldaia a metano, una giovane coppia, ha subìto una grave intossicazione da monossido di carbonio. Prontamente soccorsi, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Croce” di Fano. I medici, constatando l’urgenza di intervento per gli alti valori dell’intossicazione, hanno allertato il Centro Iperbarico di Fano “Iperbarica Adriatica” per sottoporre la sfortunata coppia ad una specifica terapia. Dopo il trattamento in camera iperbarica, la giovane coppia si è ristabilita recuperando uno quadro clinico di normalità.