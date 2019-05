Giovane coppia chiede un passaggio â€‹e poi rapina l'anziano: in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un anziano marottese avvicinato da una coppia che chiede un passaggio per la stazione di Fano, è stato aggredito e rapinato. Gli autori sono stati arrestati dai carabinieri di Fano dopo un rapido inseguimento. E’ successo nel pomeriggio di sabato, quando un anziano di 84 anni che frequenta la parrocchia di San Giuseppe a Marotta, si è visto chiedere un passaggio in auto da una coppia di giovani all’uscita dalla messa. Approfittando della generosità dell’anziano, i due si sono messi in automobile. Il ragazzo, poco più che ventenne nel sedile anteriore mentre la ragazza dell’età di 17 anni nel sedile posteriore. A bordo i due hanno convinto l’anziano a deviare dopo il ponte Metauro verso viale Fratelli Zuccari. Qui l’anziano si era fermato per far scendere i due improvvisati passeggeri, all’improvviso l’aggressione.