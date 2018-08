Già espulso e rientrato picchia â€‹la compagna: arrestato e cacciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Era già stato condannato all’espulsione, ma una volta rientrato illegalmente in Italia aveva cominciato anche a maltrattare la compagna: è stato arrestato e di nuovo espulso.I Carabinieri di Fano hanno arrestato il 35enne. Nei giorni immediatamente precedenti al proprio arresto, si era reso protagonista di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, operaia, regolare in Italia. Già sottoposto ad espulsione nel 2014 da parte della Prefettura e Questura di Ancona, nel 2017 veniva respinto alla frontiera di Verona Villafranca ed imbarcato su un volo di rientro in Moldavia. Dopo la convalida dell’arresto, veniva condannato a 8 mesi reclusione e posto a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per i provvedimenti di espatrio. La Prefettura e Questura di Pesaro emettevano a carico del clandestino un nuovo decreto e ordine di espulsione ai quali dovrà ottemperare entro 7 giorni dalla notifica.