FANO Promozione ed accoglienza turistica con proiezione temporale 2024 e in particolare l’estate ormai prossima. Questo l’orizzonte su cui si muove l’atto di indirizzo che prevede la gestione in forma congiunta con Alberghi Consorziati di tutte quelle azioni e iniziative che anche a causa dell’insufficienza di personale e di mezzi il Comune non è nella condizione di adeguare alle esigenze del comparto.

Nel dettaglio il progetto proposto dalla costola di Confcommercio e sposato dall’amministrazione comunale prevede, in concomitanza di eventi come l’imminente Fano Jazz, l’organizzazione e la gestione dello sportello di accoglienza turistica, reperendo e diffondendo ogni informazione riguardante gli stessi eventi, oltre che le peculiarità storiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche della città, in aggiunta all’esposizione di materiale turistico-promozionale e all’attività di raccolta di informazioni sugli utenti da custodire in indirizzari o archivi, nell’ovvio rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili. Alberghi Consorziati si occuperà anche del coordinamento degli operatori.

Nel pacchetto figurano anche 40 visite guidate nel contesto di “Fano città di Vitruvio”, accessibili ai possessori della Fano Visit Card e condotte da guide abilitate, con la partecipazione di operatori che forniranno ai turisti materiale promozionale. Il cluster Fano città di Vitruvio, accanto a quelli di Città delle bambine dei bambini, Fano marinara, Fano enogastronomica e Fano outdoor, sarà anche il terreno di iniziative di formazione rivolte agli operatori turistici e sviluppate anche attraverso la distribuzione di materiale promozionale presso le strutture ricettive.



Oggetto della partnership, inoltre, “Itineris - I viandanti del gusto alla scoperta”, il progetto dedicato alla popolazione di alberghi, campeggi e strutture balneari e mirato a promuovere la conoscenza dei prodotti tipici locali e dei percorsi enogastronomici dei 15 comuni appartenenti al territorio di “Valli a scoprire”. Più in generale si intende favorire la scoperta dell’entroterra, disegnando percorsi che toccano aziende agricole e che coinvolgono produttori locali e mondo dell’artigianato. Contemplati anche gli Educational tour, che saranno destinati a tour operator, giornalisti, responsabili di associazioni sportive, culturali e ricreative provenienti dall’Italia e dall’estero. Alcuni degli operatori verranno anche ospitati in occasione degli eventi di maggior richiamo. In calendario anche degustazioni di prodotti tipici con l’intento di far conoscere le eccellenze dell’enogastronomia locale.



Accanto a “Il gusto dei borghi”, una delle iniziative pensate per questo contesto è “Merende nelle spiagge”, che si concretizzerà in degustazioni e incontri con i produttori locali negli stabilimenti balneari. Infine l’accordo pianifica la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali selezionate sulla base del bacino di utenza e dell’interesse che può suscitare il prodotto turistico fanese. La partnership fissa un costo di quasi 27.000 euro per il Comune e di 18.500 euro per Alberghi Consorziati.