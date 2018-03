Furto d'dentità dal cellulare: svuotato il conto al consigliere regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Furto di identità informatica ai danni di Renato Claudio Minardi, vice presidente del consiglio regionale. «Mi hanno svuotato il conto corrente», ha detto ieri al convegno sul cyberbullismo organizzato dal Lions Club nella sede della Fondazione Carifano. Una vicenda a lieto fine perché il politico fanese, coperto da assicurazione, ha recuperato l’intero importo che ammontava a qualche migliaio di euro. Minardi ha comunque vissuto momenti di forte preoccupazione. Qualcuno aveva acquisito il controllo del suo cellulare smartphone, che era rimasto fuori servizio per 12 ore (non era un problema tecnico, si capirà dopo), e grazie a un’applicazione era riuscito a entrare nel conto corrente, ripulendolo. Cinque bonifici verso l’estero, più due ricariche. «Quando mi sono rivolto al negozio di telefonia – ha raccontato Minardi fuori dal microfono – la risposta del titolare mi ha lasciato di sasso: Ma questo non è il numero del suo cellulare, mi ha detto. Davvero non riuscivo a capire che cosa succedesse».