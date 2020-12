Furgone rubato e carico di refurtiva: i poliziotti vedono la compravendita e arrestano l'autista

FANO - Un furgone pieno zeppo di vestiti e oggetti rubati. E neanche a dirlo, il Fiat Ducato stesso era stato rubato.

La Polizia di Fano ha arrestato un rumeno di 28 anni, senza fissa dimora, per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 20 circa di giovedì i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli per prevenire reati predatori e furti in zona Sant’Orso. E qui hanno notato un furgone Fiat Ducato andare verso il campo sportivo. Da una rapida ricerca il mezzo risultava rubato sabato scorso a Gatteo a Mare da un’officina. Gli investigatori lo hanno seguito senza dare nell’occhio e hanno notato che al parcheggio vicino al campo sportivo, le due persone a bordo si sono incontrate con altri due personaggi arrivati a bordo di un’auto scura. Gli agenti hanno cercato di raggiungere il furgone e qui, un uomo al lato passeggeri è riuscito a scappare, l’altro invece è stato bloccato. Ma con non poca difficoltà perché ha iniziato a sferrare calci e pugni agli agenti. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato per il reato di ricettazione, visto il concreto pericolo di fuga.

All’interno del furgone c’erano capi di abbigliamento, giocattoli, attrezzi da cantiere, occhiali, tablet e persino una stufa elettrica e una idropulitrice. Più tardi gli investigatori hanno anche rintracciato gli altri due a bordo dell’auto scura che volevano comprare della merce.

