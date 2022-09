Fano, ladri incappucciati nel monitor della vigilanza: furto sventato all'area di servizio

FANO - I ladri incappuciati compaiono nel monitor nel monitor dell'istituto di vigilanza privata: l'immediato allarme permette di sventare il furto nel bar dell'area di servizio

Ma sono additrittura due i furti sventati nella notte a Fano e Pesaro grazie alla perfetta sinergia tra gli operatori dell'istituto Vigilar e le forze dell'ordine. Il primo intervento è avvenuto presso il bar di una stazione di servizio a Fano attorno alle 3.08 della notte appena trascorsa. A seguito dell'entrata in funzione dell'allarme, gli operatori Vigilar in servizio presso la sala operativa hanno attivato le telecamere a circuito chiuso, individuando due persone incappucciate che stavano tentando di forzare la porta del bar. Sul posto è stato richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri, arrivati prontamente insieme ad una pattuglia dell'istituto Vigilar. Nulla è stato portato via dal locale. Copione simile anche per il tentativo di furto andato in scena alle 3.36 in una gastronomia di Pesaro. Anche in questo caso, a seguito dell'entrata in funzione dell'allarme, una pattuglia della Vigilar è accorsa presso il locale, constatando il tentativo di effrazione andato però a vuoto. Sono stati avvisati proprietari e forze dell'ordine.