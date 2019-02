Furti in case e negozi, trovato il ricettatore: «Venite a riconoscere la refurtiva»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Per quel furto era stato arrestato un giovane albanese, ma ora la Polizia del commissariato di Fano ha recuperato la refurtiva in casa di un sardo 32enne. Dove aveva di tutto: anelli, occhiali, orologi, attrezzi sportivi.Le investigazioni dei poliziotti, coordinati dal Dirigente del Commissariato dott. Stefano Seretti, prendevano spunto da un furto consumato nel mese di dicembre 2018 ai danni del centro sportivo "la Combattente", a seguito del quale veniva tratto in arresto un giovane albanese. Le successiva indagini permettevano di risalire a un uomo di anni 32, di origine sarda, già noto alle Forze dell’Ordine, sospettato di essere il ricettatore della refurtiva del furto in questione e anche di altri colpi consumati a Fano. La perquisizione effettuata all’interno dell'abitazione portava al rinvenimento del bottino proveniente dal centro sportivo, oltre ad altri oggetti, buona parte dei quali in seguito riconosciuti dai legittimi proprietari, sottratti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 da abitazioni e da autovetture nei quartieri di Sant'Orso, Vallato, Trave e Flaminio. Sono in corso accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza dei restanti beni rinvenuti quali anelli, orologi, occhiali, attrezzi per lo sport e il tempo libero e altro. Per tale motivo si invitano coloro che nel periodo e nelle zone su indicate dovessero aver subito furti, a contattare il Commissariato di Fano per i riconoscimenti del caso.