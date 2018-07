Furgone perde sbarra di ferro â€‹che colpisce un'auto: miracolato il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Sbarra di metallo caduta da un camioncino devasta il parabrezza di un’utilitaria: le schegge feriscono il conducente, un fanese di 41 anni. Incidente anomalo ieri intorno alle 11.40 sulla strada provinciale Flaminia, a Carrara di Fano: la polizia municipale ne viene a capo grazie alle telecamere. Il conducente dell’auto, una Fiat Panda, è stato colto di sorpresa dall’urto, violentissimo, tra la sbarra e il parabrezza, quindi non ha fatto in tempo a capacitarsi da dove fosse caduto il pesante oggetto di metallo.«Trattandosi di uno strumento da cantiere edile – ha poi spiegato Alessandro Di Quirico, il vicecomandante dei vigili urbani – abbiamo subito pensato che la sbarra fosse stata persa in corsa da un mezzo scoperto. Di conseguenza abbiamo subito ingrandito le immagini registrate dalla telecamera davanti alla caserma dei pompieri e abbiamo visto che sulla Flaminia, qualche secondo prima dell’utilitaria, era passato un camioncino che trasportava due sbarre di metallo. Osservando le immagini nel dettaglio, risultava chiaro che una delle due non era legata». I vigili urbani hanno ravvisato la buona fede e di conseguenza la sanzione amministrativa è stata contenuta a 81 euro rispetto a un massimo di 700. Per il conducente dell’utilitaria si è trattato di un’esperienza comunque traumatica: lievi le ferite procurategli dalle schegge del parabrezza esploso, ma tanta paura.