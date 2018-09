Furgoncino contro una moto il centauro vola a terra e finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Furgoncino contro moto, ieri pomeriggio nella zona del Codma: un centauro di 46 anni, tavulliese, è stato sbalzato a terra e si sospetta che abbia riportato la frattura di un braccio. Soccorso da un’ambulanza del servizio 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. I primi accertamenti effettuati dal personale medico escluderebbero altri traumi di maggiore entità. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.15, all’altezza della variante stradale fra via Chiaruccia e via Campanella. La motocicletta, una Suzuki diretta verso Pesaro, viaggiava su via Campanella, mentre il veicolo commerciale, una Panda Van utilizzata dal personale di Enel, era diretto verso l’entroterra: lo guidava un trentatreenne residente a Colli al Metauro.