Fano, furbetti dei rifiuti incastrati dalla videosorveglianza: quasi mille multe in un anno da Aset

FANO - Quasi mille multe in un anno ai furbetti dei rifiuti. Un dato impressionante, quello relativo al 2022 e pubblicato da Aset, l'azienda di Fano. Che ci tiene a sottolineare come il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti sia diventato più efficace grazie alle segnalazioni da parte della Polizia locale su comportamenti illeciti immortalati dalle immagini di videosorveglinza.

Sono seimila gli interventi compiuti in un anno dagli ispettori ambientali di Aset Spa nei comuni serviti, , Fossombrone, Colli al Metauro, Pergola e San Costanzo. Dal report emerge soprattutto un numero: quello delle segnalazioni inviate alla polizia locale grazie alla videosorveglianza, più che raddoppiate in un anno.

I numeri

"Sono state - nforma Aset - le 1.571 utenze domestiche informate sul corretto conferimento dei rifiuti, a cui si aggiungono anche enti, imprese e attività commerciali (347). Sono oltre 1.900, dunque, i contatti stabiliti - di persona oppure telefonicamente - per spiegare agli utenti come mantenere un comportamento virtuoso. Oltre la prevenzione, i controlli. Nel 2022 gli ispettori ambientali hanno effettuato 37 appostamenti e ben 1.118 verifiche fotografiche, quest’ultime poi sfociate in 356 verbali. Il dato fortemente in crescita è quello delle segnalazioni alla polizia locale frutto del monitoraggio delle telecamere: 595 contro le 241 dello scorso anno, a dimostrazione dell’efficacia della videosorveglianza. Sono state 8, invece, le segnalazioni ad altri organi di vigilanza. Se a questi dati si aggiungono i 382 verbali non dovuti alle telecamere si raggiunge un totale di 985, contro i 645 dello scorso anno. Due sono state, invece, le segnalazioni – con conseguenti verifiche - pervenute dalla discarica di Monteschiantello per difformità rilevanti sui rifiuti inorganici. Particolarmente utili si sono rivelate, come ogni anno, le segnalazioni da parte degli utenti effettuate anche attraverso il numero verde 800 99 74 74. Nel 2022 sono state 355, una media di quasi una al giorno".