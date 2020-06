Fuori dalla stazione con l'hashish nello zaino e la marijuana negli slip: 27enne arrestato

FANO - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano martedì pomeriggio hanno tratto in arresto vicino alla stazione ferroviaria un giovane senegalese di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stazionava nei pressi delle rastrelliere per le bici con atteggiamento sospetto.

A un controllo i carabinieri si sono accorti che dallo zainetto fuoriusciva un forte odore di hashish: dentro ce n’erano 15 grammi. Nella perquisizione personale altri 60 grammi di marijuana sono stati trovati nascosti negli slip. A casa del giovane sono stati sequestrati denaro contante e materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Pesaro. Il giovane ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa ed è tornato libero.

