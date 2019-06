«Fuori dall'acqua, c'è una razza», â€‹ma quella pastinaca è quasi innocua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - «Fuori dall’acqua». Bambini e adulti ne sono usciti su invito dei bagnini dopo che una giovane pastinaca di 2 o 3 chili è stata avvistata dalla riva del campeggio Mare Blu, a Torrette. La pastinaca o trigone è un pesce simile alla razza e può diventare pericoloso se è disturbato. Allora usa la coda per colpire con il suo aculeo, come farebbe uno scorpione. Più che per la tossina, raccontano i marinai, la puntura è molto fastidiosa per via dell’aculeo uncinato, quindi penetra nella carne ma non ne esce. Un pesce mite, la pastinaca, ma da trattare con le dovute cautele e a scanso di equivoci, mercoledì scorso, il personale di salvataggio ha preferito richiamare all’asciutto chi si stava rinfrescando in mare, nell’attesa che il pesce, dopo un iniziale tentativo di insabbiarsi nel fondale basso, riprendesse per la rotta da dove era venuto. Ieri mattina un altro analogo avvistamento è stato segnalato davanti alla spiaggia libera tra Pesaro e Fano, simili episodi si sono verificati nei giorni scorsi anche davanti alla riviera romagnola: un paio a Cattolica e altri tre a Rimini.Gli esperti spiegano che in estate, nel periodo giugno-luglio, la pastinaca si avvicina alla costa e cerca acque basse per partorire i suoi piccoli. Per evitare ogni problema, basta non disturbarla e aspettare che ritorni al largo.