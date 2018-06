Fulmine sfiora l'asilo: pezzi di cemento staccati e i telefoni vanno in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un fulmine è caduto a terra in pieno centro abitato, nel quartiere di San Lazzaro, ieri mattina intorno alle 5. Colpiti un grosso albero e un muretto di recinzione all’incrocio tra via dei Pini e via Tiziano Vecellio, a pochi metri di distanza da due asili e dalla scuola primaria Montessori.. Alcuni disagi successivi sono stati collegati alla potente scarica elettrica. Fuori uso i telefoni. In alcuni casi il disservizio è durato poco e il problema è stato risolto senza l’intervento di tecnici, in altri casi il problema si è protratto più a lungo. Inutilizzabili, inoltre, alcuni piccoli elettrodomestici, come le macchinette del caffè a cialde. Anche alcuni bancomat sarebbero rimasti fuori servizio per qualche tempo a causa del temporale, almeno secondo quanto si raccontava nei supermercati, nei bar e nei negozi.A San Lazzaro tutti gli abitanti del quartiere hanno sobbalzato sul letto, avvertendo un boato fortissimo accompagnato da un bagliore molto intenso, che ha illuminato a giorno fatto tutte le stanze. La caduta del fulmine ha lasciato il segno sul muretto di alcune villette a schiera, intaccandone un segmento fino al ferro dell’armatura (caduti a terra voluminosi blocchi di cemento), e su un grosso albero.