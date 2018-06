Fulminato da un malore â€‹mentre passeggia con la moglie sulla battigia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un fanese di 81 anni, residente a Milano ormai da diversi anni, è morto questa mattina sulla spiaggia libera di Sassonia a causa di un malore fulminante, sotto gli occhi atterriti della moglie. La tragedia intorno alle 8.30, mentre la coppia di anziani coniugi stava passeggiando sulla battigia. All’improvviso l’uomo è crollato in pochi centimetri d’acqua, dopo essersi portato le mani al petto a causa di una probabile fitta. La donna ha chiesto aiuto e sono intervenuti alcuni bagnanti, che hanno cercato di portare soccorso mentre altri chiamavano l’ambulanza. Il personale medico del 118 ha poi tentato la rianimazione, ma non c’era più niente da fare. Sul posto i marinai della guardia costiera e i carabinieri per gli accertamenti del caso.