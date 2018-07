Fuggi fuggi di ambulanti abusivi dalla spiaggia: sequestrati 700 vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Settecento capi di abbigliamento, tra costumi da bagno, abiti, pantaloni, magliette e borse sono stati sequestrati a venditori abusivi questa mattina dalla polizia locale nel corso di un’azione congiunta con gli uomini della Capitaneria di Porto. Il blitz è stato fatto lungo il litorale di Torrette.In totale i sequestri sono stati 18. L’operazione è scattata alle 8.30 e si è prolungata fino alle 11. In azione 6 vigili urbani, più un ufficiale e 2 militari della Marina Militare con un sottufficiale, alcuni in divisa altri in borghese. Non appena subodorato quello che stava accadendo, gli ambulanti abusivi, per non essere fermati, si sono liberati della merce e si sono dati alla fuga tra gli ombrelloni. Gli agenti hanno reputato opportuno non rincorrerli per non creare scompiglio tra i bagnanti.