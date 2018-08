Fuga e schianto all'alba: calciatori miracolati ma il conto sarà salato

di Andrea Amaduzzi

FANO - E’ andata di lusso. Non succede infatti tanto spesso di andare a schiantarsi contro una ringhiera a cento all’ora e passa e di non farsi praticamente nulla. Che poi siano tutti e quattro gli occupanti dell’auto incidentata a riportare solo qualche piccola ammaccatura, è in odore di miracolo. Quell’impatto avvenuto lunedì poco prima dell’alba a Riccione avrà comunque conseguenze per i tre calciatori dell’Alma Juventus che si trovavano a bordo insieme ad una quarta persona dopo essersi concessi una serata sulla riviera romagnola. Loro pieno diritto, in principio di due giorni di riposo a seguire la vittoria sul Gubbio con qualificazione in Coppa, ma sulle modalità con cui è stato esercitato è stata la stessa società granata a passare la censura, annunciando provvedimenti che però, in attesa del verbale, non sono stati ancora specificati. Il conto, tra danni e sanzioni, sarà comunque salato.