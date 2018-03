Frontale con lo scuolabus: otto ragazzini e l'autista finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Grave incidente stradale a Fano con l'autista di uno scuolabus e 8 ragazzini dai 12 ai 14 anni che sono finiti all'ospedale.E' avvenuto a Ponte Sasso dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia muncipale di Mondolfo, si sono scontrati frontalmente uno scuolabus ed una Ford Fiesta condotta da un uomo. Lo scuolabus aveva prelevato i ragazzi alla scuola media "Faà di Bruno" di Marotta e li stava riaccompagnando a casa quando è avvenuta la collisione. Che ha causato lesioni tanto all'autista del mezzo quanto a 8 ragazzini: tutti portati all'ospedale Santa Croce. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni.