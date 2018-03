Frontale scuolabus l'assessore visita la scuola e parla di risarcimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Dopo il fontale tra un auto e lo suolabus, l'amministrazione dimostra la vicinanza ai ragazzi rimasti feriti e si dimostra disponibile a parlare di risarcimenti. Questa mattina l'Assessore ai Servizi Educativi, Samuele Mascarin, e la Dirigente ai Servizi Educativi, Dott.ssa Grazia Mosciatti, hanno fatto visita nell'Istituto Comprensivo “Faà di Bruno” di Marotta agli studenti coinvolti ieri pomeriggio in un incidente che ha visto un auto urtare frontalmente lo scuolabus che riaccompagnava i ragazzi a casa.«Abbiamo voluto sincerarci di persona delle condizioni di salute degli studenti, ai quali abbiamo voluto rappresentare non solo la vicinanza mia e del Sindaco Massimo Seri, ma anche l'attenzione con la quale l'Amministrazione comunale segue quanto accaduto - ha dichiarato l'Assessore Samuele Mascarin - Gli uffici dei Servizi Educativi a breve contatteranno le famiglie dei ragazzi coinvolti per gli aspetti relativi a eventuali risarcimenti».Assessore e Dirigente oltre a incontrare gli studenti hanno anche avuto una riunione con la Dirigente scolastica del “Faà di Bruno”, Dott.ssa Silvia Faggi, per un confronto sulle dinamiche di quanto avvenuto e per coordinare i prossimi passaggi