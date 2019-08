Frontale con l'auto: ciclista 17enne soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - È volato per diversi metri, dopo lo scontro frontale con un’automobile: brutta la sua ricaduta a terra. Un pauroso incidente, ieri intorno alle 12.15 all’incrocio fra Magliano e San Cesareo di Fano, ha coinvolto un diciassettenne mombaroccese.Quando sono arrivati sul posto i primi soccorritori, il ragazzo parlava e sembrava vigile: è stato comunque disposto il suo trasporto in eliambulanza fino agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, dove gli accertamenti sulle sue condizioni di salute hanno sgomberato il campo dai timori più preoccupanti. La botta è stata seria, ma al momento non sembra avere provocato conseguenze di gravità particolare. Illesa, ma molto turbata dall’episodio, la donna alla guida dell’autovettura, una ventiquattrenne residente in zona.