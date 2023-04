FANO Si aggiungono Francesco Tonucci e Carlo Simoni alla lista prestigiosa di fanesi insigniti della Fortuna d’Oro. La designazione del pedagogista e dell’attore è stata formalizzata dalla commissione rappresentativa delle diverse espressioni istituzionali, culturali e sociali della città in vista della cerimonia di consegna che è stata organizzata per venerdì alle 17,30 al teatro della Fortuna. «Unanimità piena» rivelano il presidente della Fondazione Carifano Gragnola e quella di Adamo Menchetti riguardo alla scelta di una commissione «che ha svolto un ottimo lavoro» commenta la presidente del consiglio comunale Cecchetelli nell’esibire la medaglia da conferire venerdì.

M entre il sindaco Seri ribadisce la necessità «di attribuire un riconoscimento ai propri concittadini più illustri, capaci di far brillare il nome di Fano in giro per il mondo».

All’interno di una rosa ristretta alla quale non hanno contribuito granché i fanesi, pure sollecitati in sede di presentazione dell’edizione 2020 e 2021 del premio ad indicare possibili candidati, sono state dunque individuate due figure conosciute, nella logica di onorarne la carriera e dunque anche nell’evidente intento di colmare un vuoto, preso atto che entrambi hanno valicato la soglia degli “ottanta”.

L'inventore della Città dei bambini



Pedagogista nel senso più orizzontale del termine, con una lunga sfilza di incarichi, consulenze e pubblicazioni al proprio attivo, Tonucci resterà alla storia come l’inventore de “La città dei bambini”, format che da Fano è stato esportato nel resto d’Italia e nel pianeta, trovando ampia diffusione soprattutto in Sud America. Consegnato alla fama dallo sceneggiato “I fratelli Karamazov” di fine anni ‘60, Simoni si è invece destreggiato per decenni tra teatro e televisione, sviluppando parallelamente anche la sua grande passione per la pittura.