FANO Erano una cinquantina, ma avevano dalla loro parte non pochi residenti di viale Dante Alighieri, tutti intenzionati a convalidare l’intervento di mobilità dolce in via di sperimentazione da parte dell’amministrazione comunale su oltre la metà dello stesso viale, i manifestanti che hanno attuato un flash mob in bicicletta sui viali della Sassonia.



L’itinerario



Sono partiti dall’Anfiteatro Rastatt, hanno percorso un tratto di viale Adriatico, poi sono risaliti su viale Dante Alighieri scortati da una pattuglia della polizia locale fermando per qualche istante il traffico disponendosi in colonna sulla nuova pista ciclabile. Quella contestata dagli esercenti perché impedisce ai loro clienti di parcheggiare le auto davanti ai loro esercizi. In realtà qualcuno ha continuato a farlo anche ieri nonostante la presenza dei vigili, ma in questo momento in cui è in atto l’esperimento vige una certa tolleranza.

L’iniziativa è stata organizzata da ForBici, gruppo a cui ha aderito anche l’ex assessora alla viabilità Fabiola Tonelli, la quale pur rinunciando alla sua carica amministrativa, non manca di perseguire i suoi obiettivi nel collegare la rete di piste ciclabili della città. In questo caso viale Dante Alighieri rientra in pieno nei suoi traguardi.

«Città vivibile e più sicura»



«La cosa più importante per me – ha evidenziato Tonelli – è rendere la città più vivibile e più sicura. Per quanto riguarda viale Dante Alighieri, già quando ero in assessorato avevo iniziato un rapporto con i residenti per migliorare le condizioni della viabilità messe a rischio da situazioni contrastanti tra chi voleva un marciapiede e una pista ciclabile, chi insisteva per mantenere i parcheggi e le ditte del porto che avevano bisogno di una strada adatta al transito dei mezzi pesanti. Accontentare tutti è difficile, però bisogna anche prendere delle decisioni coraggiose. Ho quindi apprezzato molto la soluzione adottata dall’amministrazione comunale con la sperimentazione in atto, realizzando la ciclabile, risultato a cui io ancora non ero pervenuta. In realtà oggi siamo qui a manifestare non solo per via Dante Alighieri, ma per la sicurezza di tutta la città, dove molte vie non hanno il marciapiede e necessitano di una pista ciclabile fatta a regola d’arte. Bisogna ricordare che le strade non sono fatte solo per le automobili, ma anche per i pedoni e ciclisti».



Via Negusanti



L’ex assessora Tonelli si trovò a suo tempo nelle stesse condizioni nell’affrontare le proteste dei commercianti di via Negusanti, a cui furono sottratti tutti i parcheggi sul lato della caserma Paolini per realizzare un camminamento pedonale e una pista ciclabile. Dopo un periodo piuttosto turbolento, nato dal cambiamento di abitudini degli automobilisti e confluito in un non poco disagio degli esercenti, tutto ora sembra essersi assestato e la città usufruisce di una pista protetta che collega praticamente il centro storico al quartiere di Sant’Orso. Ma i commercianti di viale Dante Alighieri non se ne staranno in silenzio. Questa mattina toccherà a loro protestare.