Cocaina lanciata oltre la recinzione: 5 arresti, perquisizioni e sequestri. Stroncato il traffico da Torre Annunziata a Fano

FANO - Cinque arresti, perquisizioni e sequestri: è il bilancio dell'operazione della Finanza che disarticolato un'organizzazion e di spaccio di cocaina a cavallo tra Fano e Torre Annunziata. L'indagine era partita dall'arresto di due donne che avevano provato a disfarsi di oltre mezzo kg di cocaina al casello A14 di Fano. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pesaro, nell’ambito di un’articolata operazione di polizia giudiziaria denominata “White Mule”, volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito nei confronti di 3 uomini e due donne nelle città di Fano, Terre Roveresche e Cartoceto, nonché a Torre Annunziata, 5 ordinanze di custodia cautelare di cui due in carcere e tre agli arresti domiciliari. È stato eseguito il sequestro di un’autovettura modello Audi Q5 e di un motoveicolo modello Yamaha T-Max 500, sequestrati ai fini di confisca, utilizzati per la commissione dei reati, nonché sono state condotte attività di perquisizione in sette diversi domicili, siti nel territorio pesarese. Il 5 ottobre 2021, nei pressi del casello autostradale A14 di Fano, i militari controllarono un’autovettura, con a bordo due donne di origini campane e tre minori di età. La perquisizione del veicolo, effettuata con l’ausilio del cane “ALEX” dell’unità cinofila in forza al Gruppo di Pesaro, aveva consentito di sottoporre a sequestro circa 550 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, che le donne avevano tentato di disfarsi gettandola dietro una recinzione. La droga e l’automezzo utilizzato erano stati sottoposti a sequestro e le due donne erano state tratte in arresto e condotte presso la Casa circondariale di Pesaro.

