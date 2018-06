Indagine sull'aereoporto: perquisizioni e sequestri in casa e studio di Santorelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO- Ore 8 del mattino, gli uomini della Guardia di Finanza, sia in abiti civili che in divisa hanno fatto visita all’abitazione e allo studio dell’ex amministratore della società aeroportuale Fanum Fortunae Gianluca Santorelli. Un controllo che arriva all’indomani della notizia della richiesta di archiviazione da parte della Procura dell’indagine per istigazione al falso in bilancio in cui erano coinvolti il sindaco Massimo Seri e i dirigenti comunali Pietro Celani e Antonietta Renzi. Indagine nata a seguito alla denuncia proprio di Santorelli.Ieri mattina e anche nel pomeriggio perquisizioni a casa e in ufficio con il sequestro di diversi documenti contabili. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, appositamente sentito, si è limitato a confermare che sono in corso accertamenti per definire meglio alcuni aspetti relativi alla vicenda aeroportuale. Di qui il sequestro dei documenti che saranno analizzati nel dettaglio e di cui si saprà meglio nei prossimi giorni.