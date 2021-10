Gettano via un pacco durante un controllo della Finanza. Dentro c'è mezzo chilo di cocaina: arrestate due donne

FANO - Viaggiavano ben oltre i limiti di velocità ed il motivo si è capito poco dopo: due donne arrestate dalla Finanza con oltre mezzo chilo di cocaina. All’uscita del casello autostradale di Fano, i militari hanno notato un’autovettura, con a bordo due donne, che, intorno alle ore 22:30, procedeva a velocità sostenuta, nonostante i limiti previsti.

Durante il controllo si è scoperto che una delle due donne (di 32 e 36 anni) aveva precedenti. Per questo hanno deciso di usare il cane Alex per testare la vettura e l'animale ha datto segnali di contaminazione sia sul mezzo che sulle persone fermate. Durante l'operazione le donne hanno cercato di gettare un involucro oltre una recnzione ma la mossa non è passatta inosservata e nel pacco, protamente recuperato, è stato trovato oltre mezzo chilo di cocaina. Le due donne sono state arrestate e rinchiuse nel carecere di Villa Fastiggi.

