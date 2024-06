FANO - Terminato domenica scorsa il Brodetto Fest, continua a propagarsi il profumo particolarmente intenso di questo piatto che ormai ha raggiunto una notorietà nazionale, ma che solo a Fano può gustarsi in tutte le sue particolarità dovute tanto alla selezione delle qualità di pesce, quanto al rigore dei suoi ingredienti e al procedimento di cottura.

Continua perché dopo i 4 giorni che hanno animato il lungomare del Lido è stato organizzato il programma Fuori brodetto, iniziativa promossa sempre dalla Confesercenti con il coinvolgimento dei ristoranti che cucinano il pesce, i quali fino al 30 giugno per tutti i giorni della settimana inseriranno nei loro menu il brodetto, a un prezzo scontato del 20 per cento.

I locali che aderiscono

I locali che aderiscono alla iniziativa sono: Al Vecchio Doc, Caffè del Porto, Cruiser Cafè & Restaurant, Da Ciarro, Da Pep cum n’a volta, Darderi Bistrò, Da Yankee, Il Baretto, Il Borgo del Faro, Il Gattopardo, Il Giardino dei Sapori, la Perla, La Liscia da Mr. Ori, Osteria Dalla Peppa, Osteria Le Cesarine, Osteria Pani e Pesci, Ristorantino Da Santin, Tinto, Trattoria da Ugo, Vecchia Fano, Villamarina. Del Fuori Brodetto fanno parte anche serate speciali nel corso delle quali, insieme al brodetto, i ristoratori proporranno dei menù dedicati. A chiusura dell’intero evento, una giuria tecnica di gastronomi, esperti e appassionati, capitanata dallo chef Lucio Pompili, testerà tutti i ristoranti aderenti e ne selezionerà il vincitore. Dopo le prime due serate che si sono svolte venerdì e sabato scorso all’osteria della Peppa e al ristorantino Da Pepp cum ‘na volta, il prossimo appuntamento è martedì 11 giugno all’osteria Pani e Pesci in viale Adriatico 96/a, seguito da un’altra serata il giorno dopo da La Liscia da Mr. Ori, in via Giacomo Puccini, 2 dove si assaggerà il brodetto della tradizione.

«Il brodetto - dichiara il titolare Luca Orazi, Mr. Ori – rappresenta la città, è come il carnevale, un bene culturale. Proprio per questo sarebbe bene che lo facessero tutti, rivisitato o tradizionale purché sia presente nei menu, mi piacerebbe, infatti, che i colleghi ristoratori lo proponessero tutto l’anno per far sì che la città vi si rispecchi e che sia un biglietto da visita per i turisti».

Con il BrodettoFest e le iniziative che seguono, si è aperta ufficialmente la stagione dei grandi eventi che si svolgono a Fano durante l’estate o in prossimità di essa.

Il pieno al Lido

Il successo conseguito nell’ultima edizione, nonostante il maltempo che si è verificato in due giorni su quattro, ha soddisfatto i vertici della Confesercenti. I dati evidenziati dal direttore provinciale Alessandro Ligurgo sono significativi: tutti gli eventi hanno ottenuto un sold out; dai cooking show al Palabrodetto con chef di spessore, al Brodetto&Wine così come la BrodettoBoat che per l’escursione in mare ha ospitato più di 200 persone. 2.300 brodetti sono stati cucinati solo nella giornata di sabato, cui si sono aggiunti nel nuovo spazio vongole la cottura di 300 chili di vongole, 200 chili di passatelli, 200 chili di fritto per un totale di 18mila pasti. Il presidente provinciale Pier Stefano Fiorelli ha evidenziato anche l’importanza della istituzione del premio Lanterna Azzurra in memoria dei pionieri del turismo fanese degli anni Sessanta.