Fermato il convoglio della droga: tre arrestati con due etti di cocaina

FANO – Il trasporto della droga era affidato a lui, un 30enne pesarese incensurato ed insospettabile, con l’illusione che potesse passare inosservato.Ma i carabinieri di Fano li avevano già nel mirino e ieri li hanno arrestati con un ingente quantitativo di cocaina. Si tratta di due albanesi, un 29enne irregolare e un 30enne che ha appena scontato una condanna per droga, e, appunto, dell’italiano. I tre sono stati trovati con due etti di cocaina purissima (poteva fruttare 10mila euro e anche di più), 2mila euro in contanti e 5 cellulari: tutto sequestrato. L’arresto è avvenuto a Pesaro dopo l’inseguimento del “convoglio”: un’Alfa “pulita” con i due albanesi, seguita dalla Citroen C3 del 30enne con lo stupefacente. Gli arresti finalizzano una lunga indagine partita a gennaio dal fermo di un consumatore e proseguita sulle rotte di approvvigionamento del terzetto, in auto e in treno tra Fano, Pesaro, la riviera romagnola e Bologna.