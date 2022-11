Femminicidi, domani a Fano la visita del presidente del Senato Ignazio La Russa per ricordare Anastasiia

L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio «in ricordo di tutte le vittime di femminicidi». La richiesta è arrivata dal presidente del Senato Ignazio La Russa che nella giornata di domani sarà a Fano, dove è stata uccisa Anastasiia Alashri, giovane mamma di 23 anni: per questo delitto è stato accusato il marito Moustafa Alashri. Una visita simbolo, in coincidenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

Intanto, con 139 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, il Senato ha approvato il disegno di legge "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere" che adesso andrà al vaglio della Camera.

Il dossier: tre donne uccise nelle Marche

Nel 2022 in Italia sono state 104 le donne uccise, tre nelle Marche: Ilaria Maiorano, 41 anni di Osimo, massacrata di botte dal marito di origine marocchina Tarik El Ghaddassi: Valeria Baldini 77 anni alle prese con gravi problemi di salute, soffocata dal marito, e Anastasiia Alashri, 23 anni di Fano. Questi i dati che emergono dal IX Rapporto Eures sul femminicidio in Italia. Aumentano i femminicidi a mani nude (+26,3%, con 24 donne uccise) e in particolare quelli da percosse, che passano dai 3 casi del 2021 agli 8 del 2022, accompagnati da esplosioni di rabbia spesso derivanti dalla impossibilità di esercitare il proprio controllo sulle scelte o sui comportamenti delle vittime.

Diminuiscono invece i delitti commessi con armi da taglio (da 50 a 37) che pure si confermano i più frequenti. In aumento rispetto al 2021 anche gli omicidi con armi da fuoco, cui afferisce oltre un femminicidio su 5 (23 casi in valori assoluti, rispetto ai 21 del 2021), commessi peraltro da autori che in oltre la metà dei casi 'notì avevano un regolare porto d'armi (58,8%), confermando quindi come il possesso di un'arma, pur non spiegando di per sé l'omicidio, possa spesso fungere da acceleratore dell'evento.