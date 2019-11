Fanno il pieno di pile e cioccolatini ma senza passare alla cassa: una coppia nei guai

FANO - I carabinieri del nucleo radiomobile di Fano hanno tratto in arresto un uomo e una donna, entrambi romeni, rispettivamente di 26 e 41 anni, (il giovane senza fissa dimora e la donna proveniente da Chieti), per furto aggravato di merce dall’ipermercato Auchan, all’interno del complesso commerciale Fano Center.

Erano circa le quattro del pomeriggio di lunedì quando il personale di vigilanza dell’ipermercato si è accorto che la coppia con fare furtivo si era impossessata di oltre 70 confezioni di batterie Duracell e di circa 20 confezioni di dolciumi per un valore di mercato di oltre 400 euro. La coppia, ripresa dalle telecamere, ha prima riposto la merce all’interno di una borsa per la spesa di colore verde e poi si è divisa. La donna è andata nei pressi di una cassa per pagare una singola confezione di assorbenti, mentre il ragazzo con la borsa è uscito dal varco senza acquisti. Subito è partita la chiamata ai carabinieri, che giunti immediatamente sul posto hanno bloccato la coppia e l’hanno accompagnata in caserma per gli accertamenti. I due sono tornati liberi ma per entrambi è scattato il divieto di dimora nelle Marche. Alla donna, residente in Abruzzo, è stato anche notificata il foglio di via obbligatorio dal comune di Fano per 3 anni.

