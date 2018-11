Famiglia fanese nell'inferno di fuoco a Malibu: «Costretti a evacuare casa»

di Massimo Foghetti

FANO - C’è una coppia fanese tra gli sfollati di Malibu, accerchiata dal fuoco. Hanno dovuto abbandonare la loro casa per l’avanzare delle fiamme che da giorni stanno devastando i sobborghi ad ovest di Los Angeles, causando morte e devastazione.Floriana Berlich e Tommaso Mei, lui il figlio di una nota famiglia fanese, divenuto apprezzato fotografo, dopo che si era spostato a Milano per concretizzare il suo sogno professionale e dalla città meneghina negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove si dedica soprattutto alla ritrattistica, diventando il fotografo delle più note star di Hollywood; lei di origine siciliana, ma fanese di adozione, avendo gestito per diversi anni nella nostra città un’agenzia di assicurazione. «Noi stiamo bene – ha detto Floriana, contattata su Facebook – ma anche noi siamo stati evacuati essendo la nostra casa molto a rischio. Passate queste 24 ore sapremo meglio quello che ci aspetta».