FANO Ha assunto connotazione internazionale il gesto di Asia Volpi, sedicenne schermitrice della Fanum Fortunae, che dopo essersi vista assegnare il premio Fair Play 2021 dal Panathlon Club di Fano ha ottenuto anche il World Fair Play Diploma, il più importante riconoscimento attribuito dal Panathlon International che mai prima d’ora aveva gratificato un’italiana.

Impegnata nelle gare di qualificazione al campionato nazionale di categoria, Asia aveva rinunciato al sicuro passaggio in semifinale facendo notare che la stoccata che le avrebbe consegnato la vittoria non era valida, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di gara e considerato che con la punta dell’arma la fanese aveva toccato il tappeto e non l’avversaria.

La targa

La consegna dalla targa con cui il sodalizio fanese ha inteso sottolineare la sportività di Asia è avvenuta nel corso dell’ultima conviviale che è stata anche occasione per presentare il progetto “Scuola in movimento” inserito nella cornice di “Marche in movimento” che vede Regione, Asur, Ufficio scolastico regionale, Coni e Csi alleate nel promuovere l’attività motoria nella scuola primaria attraverso l’aspetto ludico con giochi funzionali anche all’apprendimento di altre materie.