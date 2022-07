FANO Rimpatriato un immigrato irregolare di origini serbe, che il personale del commissariato ha sorpreso all’interno del Vittorio Colonna, a Fano in via Montegrappa. L’uomo aveva ricavato un’abitazione di fortuna all’interno dell’ex convitto, a stretto ridosso del centro storico, insieme con altre tre persone.

I loro movimenti erano stati segnalati alla polizia e di conseguenza è stato disposto un controllo specifico dal vice questore Stefano Seretti. Qualche notte fa gli agenti hanno notato qualcuno che si intrufolava nell’area del Vittorio Colonna, ora inutilizzato, e accertato che erano state forzate alcune grate sul fronte di via Montegrappa all’altezza della scuola Corridoni, che è sull’altro lato della strada.

Poche ore più tardi, all’alba, il controllo è proseguito all’interno dell’ex convitto, dove sono state trovate quattro persone: il serbo, un altro immigrato (di natali nigeriani) e due italiani, tra i quali una donna. Tutti di età fra 30 e 50 anni, sono stati accompagnati al commissariato per gli accertamenti del caso. Impegnati otto agenti. Poco più di due anni fa era stato effettuato un sopralluogo sullo stato dell’ex convitto, per verificare se le sue circa 100 camere indipendenti potessero ospitare una struttura Covid non ospedaliera. Poi non se ne fece nulla.