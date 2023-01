FANO Ora hanno anche messo delle tendine alle finestre per evitare sguardi indiscreti. Intendono così tutelare la loro privacy, gli abusivi che sono tornati ad occupare il Vittoria Colonna. Lo hanno notato, un po’ tra il divertiti e un po’ tra il preoccupati, i residenti del confinante centro residenziale di Santa Teresa che abitano lo storico convento delle carmelitane scalze ristrutturato.



Il blitz



Non sono passati che pochi giorni dal blitz compiuto dalla Polizia, quando sono state identificate 10 persone che poi sono state denunciate in stato di libertà per il reato di invasione di edifici, con un approfondimento di indagini per per quanto concerne l’eventuale erogazione della misura del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Fano, che ora siamo daccapo, come del resto è avvenuto in seguito ai precedenti interventi delle forze preposte al mantenimento dell’ordine pubblico.

Gli estranei



Il continuo via vai di estranei che cercano un tetto sotto il quale dormire, ma che non si limitano a stendere un giaciglio e devastano tutto quello che trovano all’interno del vecchio collegio, incomincia a preoccupare seriamente chi abita nei pressi.

«L’emergenza abitativa che coinvolge in pieno la città di Fano, non riguarda soltanto famiglie sfrattate e il caro affitti, riguarda – osservano alcuni residenti di Santa Teresa – anche persone che un tetto nella nostra città non l’hanno mai avuto, che magari hanno bisogno di una sistemazione temporanea o che intendono integrarsi nella nostra comunità. Per costoro chiediamo che si ampli la ricettività del dormitorio di San Paterniano o che l’Amministrazione Comunale realizzi nuovi appartamenti da utilizzare in caso di necessità. Il Vittoria Colonna fino ad oggi ne ha viste di tutti i colori e non può continuare ad essere devastato per quel poco che rimane all’interno da persone che sono ridotte al minimo della sussistenza».

Appartiene all'Inps



Proteggere il grande complesso che appartiene all’Inps, senza tuttavia che l’ente purtroppo si decida a riutilizzarlo attribuendogli una nuova funzione, è doveroso; ma è più doveroso ripopolarlo di nuovo. Solo così si possono allontanare gli estranei. Ora i residenti, notando le tendine poste ai piani alti dell’edificio confinante, si chiedono: chi è entrato all’interno? Ora il varco che era stato realizzato nella recinzione è stato richiuso, ma evidentemente una semplice cancellata non impedisce a chi vuole entrare di farlo. Luci che vanno e vengono alle finestre, persone che impunemente entrano ed escono dal complesso, rumori ed ora anche le tende alle finestre stanno generano non pochi timori con chi è costretto a convivere con questa situazione. Del resto il Vittoria Colonna è un complesso cosi grande che nel momento in cui si mette in sicurezza una parte, sui apre una falla in un’altra.



Il provvedimento



A questo punto si chiede un provvedimento decisivo. Certo non fa onore all’ente proprietario mantenere in questo stato una così grande proprietà quasi al centro di Fano; o la si tutela convenientemente o si attivi una azione di carattere amministrativo o giudiziario che costringa l’ente a farlo. Ormai l’ex collegio è diventato un ricettacolo oltre che di degrado, di pericolo e bisogna intervenire.