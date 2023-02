FANO Si è parlato anche del futuro del Vittoria Colonna, ieri nella tavola rotonda che i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato nella sala della Provincia a Pesaro, un argomento di stretta attualità dopo che il degrado di tutta la struttura ha raggiunto un punto tale da costituire non solo un problema di estetica, ma anche di ordine pubblico.



La funzionalità



All’incontro, moderato da Vania Sciumbata, hanno partecipato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, i sindaci di Pesaro e di Urbino, Matteo Ricci e Maurizio Gambini mentre per Fano era presente il vice sindaco Cristian Fanesi; loro interlocutori sono stati i vertici di Inps, a partire dal direttore generale Vincenzo Caridi. Tema generale era “Come migliorare i servizi ai cittadini e valorizzare il ruolo sociale del territorio”, tema in cui il ripristino della funzionalità del Vittoria Colonna calza a pennello, dato che il grande complesso appare destinato a diventare un centro residenziale per anziani, ovvero trasformato in residenze di pregio per la terza età. Ma quando?

I sindacati, così come si sono allarmati per la chiusura della sede Inps di Urbino, hanno stimolato l’istituto ad accelerare i tempi per la riconversione di Villa Marina a Pesaro e per il Vittoria Colonna di Fano, dato che entrambi possono giocare un ruolo importante per rispondere ai bisogni della nostra provincia.



Le richieste



Alle richieste dei rappresentanti dei lavoratori si è associato anche il vice sindaco Fanesi, il quale nel sottolineare positivamente il grande lavoro che ha fatto l’Inps nel rendere fruibili anche on line i suoi servizi alle imprese, ha fatto presente che mai un algoritmo può sostituire la reale presenza delle persone nel territorio. Parte importante del suo intervento è stato dedicato al Vittoria Colonna.



Le lamentele



Ormai sono sempre di più i cittadini che si lamentano per lo stato di abbandono in cui è stato lasciato per anni l’enorme complesso e che temono problemi di ordine pubblico per la sua frequentazione da parte degli abusivi. Ridare una sua funzione e quindi il sui decoro al complesso degli edifici, è un’esigenza primaria. «Si tratta di un intero isolato che si trova vicinissimo al centro storico – ha sottolineato il vice sindaco – con un potenziale enorme. Ormai non si può più attendere oltre a riaprire questo comparto che, con tutti i servizi esistenti al suo interno, costituisce una vera e propria cittadella. Per raggiungere questo obiettivo il Comune di Fano ribadisce la sua piena collaborazione affinché il percorso progettuale si reso il più facile e il più rapido possibile». Nell’affrontare il problema dell’ordine pubblico, Fanesi ha evidenziato anche la disponibilità dell’ente per rafforzare le misure di sicurezza.



L’urgenza



E’ urgente infatti chiudere tutti i varchi che consentono agli estranei di entrare negli edifici e di compiere lo scempio che fino ad ora ha distrutto mobili, servizi, impianti e lordato in maniera indescrivibile gli ambienti. Il direttore dell’Inps da parte sua ha confermato la volontà di ristrutturare l’intero complesso, come si era impegnato nell’incontro con il Comune dell’11 febbraio, data che dovrebbe costituire un nuovo inizio.