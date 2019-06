Eva Grimaldi e Imma Battaglia: soldi delle nozze donati a "Chiama l'Africa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il matrimonio civile tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia, avvenuto domenica 19 maggio a nel giardino di un resort, a Labico vicino a Roma, ha animato il mondo dello spettacolo sia per la notorietà delle spose che hanno deciso di mettere allo scoperto la loro pluriennale relazione. Vip e cuore Tanti gli invitati Vip tra i quali non mancavano nomi molto conosciuti, come quelli di Nichi Vendola, Elenoir Casalegno, Nancy Brilli, la senatrice Monica Cirinnà l’autrice della legge che ha riconosciuto le unioni civili, Gabriel Garko, ex di Eva, rimasto legato a lei con un rapporto fraterno; ma la cerimonia ha assunto anche un altro significato perché Eva Grimaldi ha infatti deciso di chiedere a tutti gli invitati di non fare regali, ma donazioni da destinare ai progetti dell’associazione Africa Chiama di Fano che si prende cura di oltre 21.000 bambini in grave difficoltà in Kenya, Tanzania e Zambia. Eva Grimaldi e Imma Battaglia saranno domani a Fano per consegnare di persona le donazioni raccolte in occasione del loro matrimonio. La cerminonia si terrà presso il Ristorante “IDEAle” (Piazza XX Settembre) Sabato 1 Giugno alle ore 18.00.Tutti i fondi saranno interamente devoluti per la costruzione del “Centro di Maternità Shalom” de L’Africa Chiama a Kanyama, periferia di Lusaka in Zambia.