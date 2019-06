Boato sventra il bancomat ma la cassaforte regge Ladri a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un boato poco dopo le 4 di notte, forte da far tremare vetri e muri delle case nelle vicinanze, poi di nuovo il silenzio. Se ne sono andati alla chetichella, come erano arrivati, i ladri che ieri notte hanno fatto esplodere il bancomat del Credito Valtellinese nel centro ortofrutticolo Codma, a Rosciano di Fano in via Campanella.Tanto danno per l’istituto di credito, ma nessun bottino da festeggiare per i malviventi: la cassaforte ha retto alla potenza dell’urto e non si è aperta. Esploso il bancomat e partito l’allarme, davanti alle forze dell’ordine accorse sul posto si è presentata una scena ormai usuale: lo sportello automatico sventrato, a pezzi, e le bruciacchiature lasciate ai bordi dall’esplosione. Le indagini sono seguite dal personale del commissariato fanese, coordinato dal vicequestore Stefano Seretti.