Esplosione nell'appartamento saturo di gas: muore carbonizzato a 28 anni

FANO - Tragedia a Fano, nella zona di Ponte Sasso, dove un ragazzo è morto dopo l'eplosione del suo appartamento. Il giovane è stato trovto carbonizzato per l'incendio che si è sviluppato dopo il boato.E' accaduto questo mattina al quinto piano di un palazzo in via Cappellini. L'eplosione ha devastato l'appartamento. L'ipotesi al momento al vaglio dei carabinieri è che si sia trattato di un gesto volontario da parte della vittima, di cui si sta anche ripercorrendo la storia clinica. L'appartamento era infatti saturo di gas anche se resta da capire quale sia stata la scintilla. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, sul posto anche diverse pattuglie dei vigili del fuoco.