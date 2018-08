Esce senza passare dalla cassa ma con la borsa piena di merce: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Esce dal Brico Center senza passare dalla cassa ma con una borsa piena: arrestata dai carabinieri una rumena 45enne.L’attenzione del personale della sicurezza dell’esercizio commerciale era stata attirata da una donna che, dopo aver girovagato tra le corsie, era uscita senza passare dalla cassa. L’anomalia era data dal fatto che avesse una borsa gonfia e molta fretta per guadagnare l’uscita e raggiungere il parcheggio. Immediatamente è stato allertato il 112 e dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri della Stazione di Fano che, dopo una breve verifica, hanno appurato che l’intuizione del personale antitaccheggio era corretta. La donna aveva sottratto materiale da giardinaggio per un valore complessivo pari a circa 100 euro. Non era la prima volta, anzi, in più occasioni era stata sorpresa a rubare in esercizi commerciali. I carabinieri l’hanno tratta in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e condotta nelle celle di sicurezza.