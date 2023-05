FANO Viste le continue richieste che giungono da tutti i quartieri della città, l’Amministrazione Comunale incentiva gli investimenti nella cura delle strade, dedicandovi un ulteriore stanziamento di 2.250.000 euro che si aggiungono ai 5.500.000 già messi a disposizione, impiegandovi in soli 2 anni la cifra più alta mai impiegata nel settore.

Risorse aggiuntive



«In totale abbiamo asfaltato e stiamo asfaltando – ha evidenziato l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – 300 chilometri di strade, oggi però con la differenza rispetto al passato che a causa dell’aumento delle materie prime che ha raggiunto il 30 per cento, a pari cifre riusciamo a risanare meno tratti. Ecco perché abbiamo deciso di impiegare nuove risorse. La peculiarità di questo nuovo investimento sta nel coinvolgere in modo particolare anche le zone periferiche che sono state dimenticate per anni.

Non sono stati comunque dimenticati il Lido, la zona turistica per eccellenza, le vie interne della Paleotta, quelle della Trave e quelle della zona industriale di Bellocchi, messe a dura prova dal continuo passaggio dei mezzi pesanti. A parente la qualità dell’asfalto scelto in collaborazione con l’università di San Marino specializzata nel settore, abbiamo scelto delle pavimentazioni particolari per alcune zone di un certo valore ambientale, come la via del Gugùl, caratteristico viottolo di pescatori e il molo dell’Arzilla».

L'asfaltatura

Attualmente è in corso di esecuzione l’asfaltatura di via Condotti, dopo che è stata portata a termine quella di via Cuoco, via Giannone e via del Domenichino; mentre oggi partono quella di Monteschiantello e di Vagocolle. Contemporaneamente sono in corso anche i lavori per il ripristino degli asfalti dopo le inevitabili manomissioni operate per la realizzazione dell’acquedotto di sant’Andrea in Villis; a questi seguiranno gli interventi di via del Colle, delle strade comunali Falciraga, Fornaciotti, Madonna degli Angeli.

A metà maggio, secondo il cronoprogramma stabilito si partirà con due importanti interventi. Verranno infatti eseguiti i ripristini di viale Primo Maggio e viale Romagna, due tratti urbani della Statale 16 di intenso traffico. A questi seguiranno gli interventi su via Giusti, via Dante Alighieri e via Gentile da Fabriano in Sassonia, via Roma nel tratto che va dal bar Badioli alla caserma dei vigili del fuoco, via Vampa; quindi si procederà nella zona industriale con via Einaudi, quindi con via Meda, via Mariotti e piazzale Bonci, dove si interverrà anche sui marciapiedi e sulla pista ciclabile.





Al Lido è in programma via dello Squero, piazzale Calafati, via Franceschini, mentre via Trieste al momento è dilazionata per consentire all’Aset di effettuare alcuni interventi nei sotto servizi. Già programmate anche le asfaltature del dopo estate, quando dal mese di settembre si inizierà ad intervenire nel parcheggio dello Sport Park.